Pesquisa do Procon aponta queda no preço dos combustíveis

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

O Procon de Poços divulgou a nova pesquisa mensal sobre os preços dos combustíveis. O levantamento abrange 33 postos da cidade. De acordo com o órgão de defesa do consumidor, os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10 caíram respectivamente: 1,33%, 1,75%, 1,08%, 0,34% e 2,39%, em relação à pesquisa realizada do mês anterior.

O preço mais barato do litro gasolina encontrado é o de R$ 4,71. Já o mais caro, R$ 5,56. A aditivada está entre R$ 4,94 e R$ 5,66. O preço do etanol nas bombas varia de R$ 3,44 a R$ 4,31. O diesel comum, de R$ 5,39 a R$ 6,56, e o S10, de R$ 5,30 a R$ 6,68.

Há também a comparação com o mesmo período do ano passado. A análise mostrou que os preços da gasolina aditivada, da gasolina comum, do etanol, do diesel comum e do diesel S10, caíram respectivamente: 43,35%, 45,05%, 36,02%, 14,75% e 15,84% , em relação à pesquisa realizada entre os dias 5 e 7 de abril de 2022.