Pesquisa do Procon indica queda de preço da cesta básica

O Procon de Poços divulgou a nova pesquisa de preço dos itens da cesta básica. O levantamento foi feito entre os dias 24 e 28 de março em 15 estabelecimentos da cidade. De acordo com a pesquisa, os preços caíram 1,40% em relação à pesquisa realizada de fevereiro. E os preços das carnes caíram 2,57%.

Entre os produtos que ficaram mais baratos estão azeite, arroz, mamão e picanha.

O órgão de defesa do consumidor informou que a pesquisa de preços dos produtos que compõem a cesta básica em Poços de Caldas passou por alteração nos produtos pesquisados, com o intuito de adequar-se à lista de produtos ofertada pelo IBGE quando da elaboração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, alteração nas marcas e gramaturas pesquisadas, com o intuito de adequar-se aos produtos mais consumidos no município, conforme pesquisa interna realizada nos estabelecimentos participantes, e alteração no número dos supermercados pesquisados.

Subiram: tomate (R$ 3,53), manga palmer (R$ 3,38), alho (R$ 2,07), café (R$ 0,73), maionese (R$ 0,43) e açúcar cristal (R$ 0,51). Caíram: azeite de oliva extravirgem (R$ 4,28), mamão papaia (R$ 3,24), pão doce (R$ 3,05), maçã fugi (R$ 2,22), suco de uva (R$ 1,15), leite em pó (R $0,83) e arroz (R$ 0,72).

Carnes

Entre as carnes, subiram filé de tilápia (R$ 1,22), acém (R$ 0,50) e pernil sem osso (R$ 0,25).Caíram: alcatra (R$ 3,03), músculo (R$ 2,77), contrafilé (R$ 1,45), costelinha suína (R$ 1,43), lombo (R$ 1,22) e picanha (R$ 1,16).

Acesse a pesquisa completa.

PESQUISA-CESTA-BASICA-marco-2025