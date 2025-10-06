Pesquisa do Procon mostra leve alta nos combustíveis em Poços

Pesquisa do Procon mostra leve alta nos combustíveis em PoçosVictor Imesi
Atualizado em 6 de outubro de 2025
A pesquisa mensal de preços de combustíveis realizada pelo Procon de Poços de Caldas em outubro apontou um leve aumento na gasolina aditivada, na gasolina comum e no etanol. Os combustíveis registraram altas de 0,17%, 0,51% e 1,98%, respectivamente.
Por outro lado, o levantamento indicou redução nos preços do diesel comum (-0,34%) e do diesel S10 (-0,16%).
Ao todo, 32 postos da cidade foram visitados pela equipe de fiscalização do órgão.
📊 Variação de preços
- Gasolina aditivada
- Menor preço: R$ 5,09
- Maior preço: R$ 6,93
- Variação: 36,14%
- Gasolina comum
- Menor preço: R$ 5,09
- Maior preço: R$ 6,53
- Variação: 28,29%
- Etanol
- Menor preço: R$ 3,51
- Maior preço: R$ 4,99
- Variação: 42,17%
- Diesel comum
- Menor preço: R$ 5,34
- Maior preço: R$ 6,33
- Variação: 18,54%
- Diesel S10
- Menor preço: R$ 5,34
- Maior preço: R$ 6,89
- Variação: 29,03%
📄 Acesse a pesquisa completa: combustiveis-outubro-2025.pdf