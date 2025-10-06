Pesquisa do Procon mostra leve alta nos combustíveis em Poços

06out

Pesquisa do Procon mostra leve alta nos combustíveis em Poços

Por Notícias

Atualizado em 6 de outubro de 2025

A pesquisa mensal de preços de combustíveis realizada pelo Procon de Poços de Caldas em outubro apontou um leve aumento na gasolina aditivada, na gasolina comum e no etanol. Os combustíveis registraram altas de 0,17%, 0,51% e 1,98%, respectivamente.

Por outro lado, o levantamento indicou redução nos preços do diesel comum (-0,34%) e do diesel S10 (-0,16%).

Ao todo, 32 postos da cidade foram visitados pela equipe de fiscalização do órgão.

foto: TV Poços

📊 Variação de preços

  • Gasolina aditivada
    • Menor preço: R$ 5,09
    • Maior preço: R$ 6,93
    • Variação: 36,14%
  • Gasolina comum
    • Menor preço: R$ 5,09
    • Maior preço: R$ 6,53
    • Variação: 28,29%
  • Etanol
    • Menor preço: R$ 3,51
    • Maior preço: R$ 4,99
    • Variação: 42,17%
  • Diesel comum
    • Menor preço: R$ 5,34
    • Maior preço: R$ 6,33
    • Variação: 18,54%
  • Diesel S10
    • Menor preço: R$ 5,34
    • Maior preço: R$ 6,89
    • Variação: 29,03%

📄 Acesse a pesquisa completa: combustiveis-outubro-2025.pdf

 

FAÇA PARTE DO NOSSO GRUPO NO WhatsApp!
Compartilhe:

Compartilhe

Autor

Matérias Relacionadas

29jul

Tubulação de esgoto rompe e obra é interrompida

foto: Victor Imesi/TV Poços As obras na Avenida Engenheiro Ubirajara Machado de Moraes... Leia Mais

25jul

Morango do Amor: a doce febre do momento em Poços

🍓 "Morango do Amor" vira sensação em Poços de Caldas A nova febre... Leia Mais

21ago

SAMU atende jovem de 13 anos ferido em acidente de skate

foto: Rafael Bocci Na tarde desta quarta-feira (20), um adolescente de 13 anos... Leia Mais

05set

Obras de água e esgoto para novo presídio de Poços começam na próxima segunda-feira

Em reunião realizada na última terça-feira (2), a diretoria do DMAE e... Leia Mais

13ago

Carreta tomba na SP-342 próximo ao Marco Divisório

Uma carreta carregada com polipropileno tombou no início da tarde desta quarta-feira,... Leia Mais

25jul

Dono de lava-jato usa carro de cliente para passeio e veículo é recuperado em Poços de Caldas

A Polícia Militar recuperou, nesta quinta-feira, 24, um veículo Jeep Compass após... Leia Mais

19ago

19 de agosto: Dia Mundial da Fotografia

foto: Victor Imesi Hoje, com celulares e câmeras digitais ao alcance de todos,... Leia Mais

24set

Romeu Zema recebe título de cidadão honorário de Poços de Caldas

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), recebeu nesta quarta-feira (24)... Leia Mais

03set

Licitação de projetos marca novo passo para viaduto no trevo da Saturnino

foto: Victor Imesi/TV Poços A construção de um viaduto no trevo da Rodovia... Leia Mais

29set

DMAE amplia tarifa social em 50% de desconto para famílias de baixa renda

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) de Poços de Caldas... Leia Mais