Pesquisa do Procon mostra leve alta nos combustíveis em Poços

Atualizado em 6 de outubro de 2025

A pesquisa mensal de preços de combustíveis realizada pelo Procon de Poços de Caldas em outubro apontou um leve aumento na gasolina aditivada, na gasolina comum e no etanol. Os combustíveis registraram altas de 0,17%, 0,51% e 1,98%, respectivamente.

Por outro lado, o levantamento indicou redução nos preços do diesel comum (-0,34%) e do diesel S10 (-0,16%).

Ao todo, 32 postos da cidade foram visitados pela equipe de fiscalização do órgão.

📊 Variação de preços

Gasolina aditivada Menor preço: R$ 5,09 Maior preço: R$ 6,93 Variação: 36,14%

Gasolina comum Menor preço: R$ 5,09 Maior preço: R$ 6,53 Variação: 28,29%

Etanol Menor preço: R$ 3,51 Maior preço: R$ 4,99 Variação: 42,17%

Diesel comum Menor preço: R$ 5,34 Maior preço: R$ 6,33 Variação: 18,54%

Diesel S10 Menor preço: R$ 5,34 Maior preço: R$ 6,89 Variação: 29,03%



📄 Acesse a pesquisa completa: combustiveis-outubro-2025.pdf