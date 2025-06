Pesquisa do Procon mostra queda de preço da cesta básica

O Procon divulgou uma nova pesquisa de preço dos produtos da cesta básica. De acordo com o levantamento, houve queda de 0,79% em relação ao mês passado. Ao todo, foram pesquisados 15 estabelecimentos de Poços de Caldas.

Os preços das carnes também caíram. O índice foi de 2,50%.

Subiram: mamão papaia (R$ 2,48), manga palmer (R$ 1,46), morango (R$ 0,51), leite em pó (R$ 0,36) e desinfetante (R$ 0,31). Caíram: alho (R$ 2,81), azeite extravirgem (R$ 1,12), pó de café (R$ 0,95), ovo (R$ 0,86), fubá (R$ 0,62), suco de uva (R$ 0,60) e amaciante (R$ 0,28)

Entre as carnes, subiram o lombo (R$ 0,65) e a tilápia (R$ 0,53). Caíram contrafilé (R$ 3,74), coxão mole (R$3 ,12), alcatra (R$ 2,68), acém (R$ 2,07) e picanha (R$ 0,52).

Acesse a pesquisa:

PESQUISA-CESTA-BASICA-JUNHO-2025

