Pessoas vacinadas com a Janssen devem tomar segunda dose do imunizante

A secretaria de Saúde informa, que seguindo orientação do Ministério da Saúde, de acordo com o ofício circular Nº102/2021, as pessoas que receberam a vacina Janssen, deverão receber a 2ª dose exclusivamente com a vacina do mesmo laboratório.

A aplicação da 2ª dose deverá ser com o intervalo de 2 a 6 meses.

Poços aguarda o recebimento de novas doses da vacina Janssen para que o esquema vacinal seja concluído.

No Brasil, cerca de 2 milhões de doses estão em análise do Instituo Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), com previsão de liberação ainda neste mês. Esse quantitativo será suficiente para a aplicação do reforço de quem se vacinou com Janssen dentro do intervalo recomendado.