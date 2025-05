“Pezinhos Aquecidos”: Câmara Municipal promove ação solidária em prol de crianças do município

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ao longo do mês de maio, a Câmara Municipal, por meio da Escola do Legislativo, realiza a campanha “Pezinhos Aquecidos”, com o objetivo de arrecadar meias infantis novas que serão destinadas a instituições de ensino e assistência que atendem crianças em situação de vulnerabilidade social no município.

A iniciativa conta com o envolvimento dos jovens do projeto Parlamento Jovem de Minas 2025 e também será ampliada durante o encontro regional do projeto, previsto para o dia 23 de maio, em Poços de Caldas, quando haverá a coleta de doações vindas de outros municípios participantes.

As contribuições podem ser feitas até o dia 30 de maio, na recepção da Câmara Municipal. A campanha reforça o papel da cidadania e da solidariedade, incentivando a população a colaborar com o bem-estar de crianças que enfrentam dificuldades, especialmente com a chegada das temperaturas mais baixas.