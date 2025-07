Pilotos de Poços de Caldas conquistam posições de destaque no Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea

Os irmãos Pedro e Balila, naturais de Poços de Caldas (MG), conquistaram resultados expressivos no Campeonato Brasileiro de Acrobacia Aérea, realizado entre os dias 18 e 21 de junho, na cidade de São João da Boa Vista (SP).

Representando a Seleção Brasileira de Acrobacia Aérea, Pedro foi o grande campeão da categoria Avançada, enquanto Balila garantiu o 2o lugar na categoria Ilimitada, considerada a mais técnica e exigente de toda a competição.

Ambos iniciaram a trajetória na aviação ainda na infância, influenciados pelo ambiente do Aeroclube de Poços de Caldas, onde cresceram. Com o tempo, transformaram a paixão pelo voo em carreira profissional e, mais recentemente, em prática esportiva de alto desempenho.

O desempenho de Pedro e Balila reforça o protagonismo de Poços de Caldas na formação de talentos da aviação esportiva nacional, colocando a cidade no mapa da acrobacia aérea de elite.

