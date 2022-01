Pilotos de Poços de Caldas disputam Rally Cerapió 2022

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Três pilotos de Poços de Caldas estão participando de um dos mais tradicionais eventos off-road do Brasil, o Rally Cerapió.

Disputando na categoria motos, os poços-caldenses Leonardo Dore, Fábio Mourão e Gustavo Ferraz já trilharam a Rota das Emoções e passaram pela Praia do Cumbuco (CE) e Jijoca de Jericoacoara (CE). Eles enfrentam agora o desafio do Roteiro Turístico – que atravessa três estados do Nordeste: Ceará, Piauí e Maranhão. A prova, que teve início na segunda-feira (24) termina amanhã (28), em Barreirinhas (MA).

Rally Cerapió

O Rally Cerapió chega a sua 35ª edição reunindo participantes de todas as regiões do país. A competição esportiva conta com 483 veículos, sendo 214 motos, 175 bikes, 64 carros, 17 UTVs e 13 quadriciclos. Serão 327 km para as bicicletas e mais de mil para as demais categorias. A prova é a única no mundo que tem na mesma edição todas essas modalidades.