Pintura das arquibancadas do Ronaldão é renovada

Foi finalizada a pintura das arquibancadas do Ronaldão visando a disputa do Campeonato Mineiro Módulo II 2025. O serviço for realizado em uma parceria entre a Caldense e a Prefeitura Municipal, onde o clube forneceu os materiais e o município a mão de obra.

Tanto a arquibancada coberta, quanto a descoberta, receberam pintura nova, das mesmas cores que vinham sendo utilizadas nos últimos anos: verde, amarelo e azul nos assentos e as escadas em vermelho. O estádio ficou com um aspecto renovado para a temporada de jogos no ano do centenário alviverde.

O Ronaldão também está recebendo diversas outras melhorias. O gramado vem sendo recuperado com o processo de adubação e irrigação. Foram feitas ainda etapas como topdressing (areia para planificar o solo), aplicação de herbicida para eliminar pragas e limpeza em geral.

Os treinos da Caldense começam dia 24 de março e a estreia da Veterana na competição está marcada para 04 de maio, domingo, às 10 horas da manhã no Ronaldão contra o Patrocinense.

