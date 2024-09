Piscinas do Country Club passam por manutenção

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As piscinas infantil e adulto do Country Club estão fechadas devido a obras que serão iniciadas ainda neste mês de setembro. Após processo licitatório, a empresa vencedora irá proceder a completa revitalização das piscinas, com a troca do revestimento interno.

De acordo com a secretaria de Obras, as piscinas apresentam danos em sua estrutura, com vazamento de água significativo. Diante da situação, houve um consenso em desativar o atrativo, em vista da orientação do DMAE sobre o uso racional da água, durante o período de seca.

A previsão é de que a obra seja concluída em um período de dois meses, permanecendo fechado o local das piscinas. As demais dependências do Country Club funcionarão normalmente.