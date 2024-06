Piscinas Públicas de Poços de Caldas fecham por conta das baixas temperaturas do outono e inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas, por meio da secretaria de Esporte e Lazer, reforça que as piscinas públicas da cidade estarão fechadas durante os meses de outono e inverno devido às baixas temperaturas. A medida segue um padrão anual e visa garantir a segurança e conforto dos frequentadores.

Durante o período de fechamento, as piscinas passam por manutenções regulares. Este é um período estratégico para a realização de melhorias, como a limpeza das piscinas e a verificação de equipamentos, garantindo que estejam em perfeitas condições para a reabertura no início da primavera, prevista para setembro.

Poços de Caldas conta com duas principais áreas aquáticas públicas: o Complexo Aquático Maria Cristina Bianchi, localizado no Conjunto Habitacional, e as piscinas do Country Club, situadas na zona oeste da cidade. Ambas são muito frequentadas pela população durante os meses mais quentes do ano.

Paulo Sérgio Pereira, gerente do Country Club, explica a decisão: “Como já acontece anualmente, entre os meses de junho e setembro, as piscinas são fechadas, pois entre as estações de outono e inverno, as temperaturas abaixam consideravelmente. Mas, apesar do fechamento, as piscinas continuarão com toda a manutenção necessária, tais como limpeza durante todo o período.”

A reabertura das piscinas no início da primavera não só marca o retorno das atividades aquáticas, como também assegura que a infraestrutura esteja pronta para receber o público com qualidade e segurança.

Para mais informações sobre a programação e as atividades da Secretaria de Esporte e Lazer, os cidadãos podem acessar o site oficial da Prefeitura de Poços de Caldas ou entrar em contato diretamente com a secretaria de Esportes: 3697-2083.