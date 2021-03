Plano de Ação com biosegurança para volta às aulas presenciais é apresentado

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizada, de forma remota, na última segunda-feira (8), mais uma reunião do Comitê Municipal Extraordinário para Volta às Aulas, com a participação da Promotora Dra. Daniela Vieira de Almeida Trevisan, do vice-prefeito Júlio César de Freitas e dos secretários municipais de Saúde, Carlos Eduardo Venturelli Mosconi, e de Educação, Maria Helena Braga, representantes de escolas particulares, além dos demais membros do comitê. O objetivo foi apresentar e acompanhar as medidas necessárias para a retomada das aulas presenciais na cidade.

Nesta reunião, foi apresentado o documento “Orientações para a elaboração do Plano de ação para retorno às aulas presenciais com biossegurança”, da Secretaria Municipal de Educação, que visa à implementação do “Protocolo volta às aulas com segurança – Poços de Caldas/MG”, independente da definição de data para o regresso. Este documento orienta as unidades educacionais da Rede Municipal de Ensino quanto ao planejamento do retorno gradual das atividades presenciais, no modelo híbrido.

A Secretária de Educação, Maria Helena Braga, informou que uma equipe formada por representantes das secretarias de Educação, Saúde e Projetos e Obras Públicas está percorrendo as unidades educacionais municipais para verificar as condições estruturais dos prédios e as adequações necessárias para o retorno às aulas presenciais. A ação visa verificar, in loco, a aplicação dos protocolos sanitários para que todas as unidades estejam preparadas quando as condições epidemiológicas forem favoráveis.

A professora disse, ainda, que a reunião foi muito produtiva e, de acordo com o secretário municipal de Saúde, Dr. Mosconi, as condições epidemiológicas atuais não permitem o retorno das aulas presenciais no município neste momento.

“Eu considerei a reunião muito produtiva. Lamento o não retorno das aulas. A Educação foi o setor mais prejudicado durante a pandemia, que teve um prejuízo incalculável para os alunos, que ficaram privados do aprendizado e do convívio social, tão importante para o desenvolvimento. Espero que esse triste quadro possa ser revertido o mais rápido possível”, avaliou o secretário de Saúde.