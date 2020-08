PM apreende 97 pedras de crack durante batida policial em Divisa Nova

Um menor e outros 41 microtubos tipo eppendorf com cocaína foram apreendidos

Alice Dionisio | 11h40

Após denúncia anônima, a Polícia Militar de Divisa Nova apreendeu um menor, suspeito de tráfico de drogas, na rua Professora Ordália Magalhães, no bairro Vila do Arco.

Durante Batida Policial, os militares viram o jovem em uma bicicleta motorizada. Após abordagem, 97 pedras de crack, 41 microtubos tipo eppendorf com cocaína, uma bucha de maconha e R$10,00 em dinheiro foram apreendidos, junto ao menor.

