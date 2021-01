PM apreende crack, cocaína e maconha com jovem de 17 anos

Um jovem de 17 anos foi apreendido na manhã de ontem (27), por suspeita de tráfico de drogas, na Avenida Fosco Pardini, no bairro São José.

Segundo a Polícia Militar de Poços de Caldas, uma viatura avistou dois rapazes entrando em uma mata, correndo a pé. Durante perseguição, o adolescente caiu e foi contido pelos policiais. Após busca pessoal foram encontradas 31 pedras de crack, quatro pinos eppendorf com cocaína, sete buchas e dois tabletes de maconha, além de R$86,00 em dinheiro.

O cão de faro foi utilizado nas imediações e farejou entre os entulhos um invólucro com mais 70 pedras de crack e 24 buchas de maconha. O menor foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil com o material.

