PM apreende drogas na zona sul de Poços de Caldas

Nove comprimidos de ecstasy foram encontrados com um dos suspeitos

Alice Dionisio | 09h37

A Polícia Militar de Poços de Caldas desencadeou uma operação no final da tarde de ontem (03), na zona sul da cidade, para combater o tráfico de drogas.

Durante a abordagem de um veículo suspeito, foram encontrados três comprimidos de ecstasy na mochila de um dos passageiros. Na casa do rapaz, mais seis comprimidos foram apreendidos, junto a outros materiais utilizados para o embalo de drogas e um cigarro artesanal.

O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

