PM apreende drogas nas proximidades do último assassinato ocorrido em um bar na zona sul da cidade

A Polícia Militar, atenta quanto a imposição de medo causada pelo tráfico de drogas e que teria sido um dos motivos que envolveram o homicídio recente no bairro São Bento, desencadeou operação para reprimir criminosos e reestabelecer a segurança na localidade.

Durante patrulhamento, nesta segunda-feira (10), a Equipe Rocca abordou um suspeito nas imediações do bar que estava, escondido em mata próxima. Submetido a revista, nada foi encontrado.

Com a utilização do trabalho do cão de faro, os militares conseguiram encontrar 15 pedras de “crack”, 1 tablete de maconha e 1 “eppendorf” de cocaína em uma árvore próxima de onde o suspeito estava.

Como não houve mais indícios, monitoramento ou delação, não foi possível fazer relação entre as drogas e os indivíduos e por isso ele foi liberado no local.

As drogas foram remetidas a delegacia de polícia para investigações posteriores.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

