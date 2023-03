PM apreende grande quantidade de droga durante operação na cidade

A Polícia Militar de Poços de Caldas, realizou na madrugada desta quinta-feira (02), uma operação de combate ao narcotráfico na cidade, mais precisamente na rua Coronel Vírgilio Silva no bairro São João, local considerado como ponto de vendas de entorpecentes.

De quando com informações da PM, os militares avistaram um indivíduo em atitude suspeita que fugiu do local ao perceber a aproximação da polícia. Durante a fuga, o suspeito deixou cair várias notas de dinheiro de pequeno valor, um rádio comunicador digital e uma bolsa de nylon que continha uma quantidade considerável de substâncias semelhantes à cocaína, embaladas em pedaço de plástico na cor preta, prontas para o comércio ilegal.

Os produtos apreendidos foram encaminhados para a 1a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

