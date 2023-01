PM apreende material de tráfico de drogas no bairro Santa Rita

A Polícia Militar compareceu na noite dessa quinta feira (19), à rua José Augusto Resende, no bairro Santa Rita em Poços de Caldas.

De acordo com a PM, os militares avistaram os menores infratores durante patrulhamento. E que os menores, ao perceberem a presença da PM evadiram do local. Ao serem abordados, na rua Senador Godoy, foi realizada foi realizada busca pessoal nos menores infratores sendo encontrado com os mesmos: 01 tablete de maconha, 02 aparelhos celulares, 08 (oito) papelotes de cocaína, 47 (quarenta e sete) pedras de crack e R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Os menores receberam voz de apreensão por ato infracional e foram encaminhados para UPA, e em seguida para a Delegacia de Polícia juntamente com o material apreendido.

Beatriz Aquino

