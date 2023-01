PM apreende material de tráfico de drogas no bairro São José

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar realizou mais uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro São José, na noite de ontem, (16). Os militares seguiam uma denúncia de que estaria ocorrendo um acerto do tráfico de drogas no local, mais precisamente na Rua das Rosas. De acordo com a Polícia, o infrator, um homem de 30 anos já conhecido pelos meio policiais, evadiu do local ao avistar a guarnição policial.

Ao realizar uma verificação no local em que o autor se encontrava, os militares localizaram 25 pedras de crack e R$ 1.415,00 (mil, quatrocentos e quinze reais) em dinheiro. Foi realizada uma intensa varredura pelo beco e escadão, mas o autor não foi localizado. A PM segue em intenso rastreamento.

Fonte : Polícia Militar de Poços de Caldas

