PM apreende menor e grande quantidade de drogas durante operação no Jardim Esperança

Um adolescente de 16 anos foi apreendido, nesta quinta-feira,12, durante uma operação da Polícia Militar na Rua Augusto Germano Garcia, no bairro Jardim Esperança, em Poços de Caldas. A ação faz parte da operação “PMMG 250 Anos”, realizada em comemoração ao aniversário da corporação.

Durante a ação, conduzida pela equipe do Tático Móvel com base em levantamentos prévios de inteligência, os policiais conseguiram localizar e apreender uma barra e cinco tabletes de maconha, além de seis pedras de crack. Um veículo que havia sido furtado também foi recuperado.

O menor foi detido e conduzido à delegacia, juntamente com o material apreendido. A Polícia Militar segue intensificando ações de combate ao tráfico de drogas na região.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.