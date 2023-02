PM apreende menor por tráfico de drogas

A Polícia Militar, apreendeu um jovem de 16 anos durante patrulhamento pela área central da cidade, na madrugada dessa terça-feira (14).

Ao avistarem o indivíduo, os militares perceberam que ele estava em atitude suspeita. Como o local já é conhecido por tráfico, decidiram abordá-lo. Ao perceber a abordagem, o menor atirou uma bolsa preta em vegetação próxima do lugar onde ele se encontrava.

Na bolsa, continha 30 pedras de crack, 2 tabletes de maconha e 5 papelotes de cocaína. E com o menor foi localizado dinheiro que somados, resultou no total de R$ 393,00 reais. Questionado sobre a propriedade e na presença de sua mãe, o jovem assumiu o crime e disse que cada papelote seria vendido a R$ 30,00 e por R$ 10,00 a pedra de crack.

O menor foi conduzido com acompanhamento dos pais ao posto médico e depois a Delegacia pra aguardar fila de flagrante.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

