PM apreende menores e arma de fogo durante briga no carnaval

Na última terça-feira (21), A Polícia Militar de Poços de Caldas, apreendeu 2 menores e uma arma de fogo durante uma briga no carnaval. A briga aconteceu na Praça Dom Pedro II, no centro da cidade. A Polícia foi acionada porque suspeitos estavam em desavença e um deles estava armado. Como havia muitas pessoas no local, foi necessário uma ação rápida dos militares para evitar danos aos demais foliões.

Durante a abordagem, os militares encontraram em posse dos menores uma arma de fogo e um soco inglês. Os infratores informaram que as armas seriam para defesa pessoal.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

