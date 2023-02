PM apreende menores por tráfico de drogas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia apreendeu dois menores infratores durante patrulhamento na manhã desta quinta-feira (02), na rua Cabo Verde, local de diversas denuncias de tráfico de drogas. A ação faz parte de uma operação antidrogas.

De acordo com informações da PM, os menores infratores tentaram fugir ao avistarem a viatura policial, mas foram contidos. Durante busca pessoal, foi encontrado com um menor no bolso direito da calça, 01 (invólucro plástico) contendo 18 (dezoito) pedras de substancia aparentando ser Crack, r$86,00 (oitenta e seis reais) em notas diversas e um aparelho celular da marca Motorola na cor cinza. Com o outro menor foi encontrado no bolso esquerdo da calça, um invólucro plástico contendo um tablete com aproximadamente 10 cm, de substância aparentando ser maconha, 1 (um) celular da marca Motorola na cor cinza, 01 pino contendo substância em pó na cor branca aparentando ser cocaína e R$71,00 (setenta e um reais) em notas diversas.

A Polícia deu voz de apreensão aos menores pela infração penal análoga ao trafico de drogas, que foram conduzidos a UPA e posteriormente a Delegacia juntamente com seus representantes legais.

Beatriz Aquino