PM de Poços de Caldas realiza operação de combate à perturbação do sossego

Duas pessoas foram presas e quatro veículos apreendidos

Alice Dionisio | 10h58

A Polícia Militar de Poços de Caldas realizou na madrugada do último sábado (29) uma Operação de Combate à Perturbação do Sossego, no bairro Florença.

Após denúncias de moradores, os militares se deslocaram até o local e encontraram uma grande quantidade de veículos aglomerados em um loteamento. Ao total, doze veículos foram abordados e quatro apreendidos.

A PM abordou 18 pessoas, destas, sete fizeram o teste do bafômetro e duas foram presas. Cinco motoristas tiveram a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apreendidas e três Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.