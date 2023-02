PM prende autor de tráfico de drogas no centro da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar de Poços de Caldas, prendeu, durante o patrulhamento preventivo pela rua Assis Figueiredo, um homem por tráfico de drogas. Os militares avistaram o indivíduo transitando pela via, que ao perceber a aproximação do aparato policial mudou seu rumo de direção mas foi alcançado e abordado sendo localizado em seu poder 01 invólucro plástico contendo 14 (quatorze) pedras de substância aparentando ser crack, embaladas e prontas para comércio.

O autor afirma que adquiriu 28 (vinte e oito) pedras no centro da cidade e que já havia comercializado 14 (quatorze) pedras pelo valor de R$ 10,00 (dez reais) por unidade. Além do material entorpecente, foram apreendidos R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em dinheiro e um aparelho celular Motorola G5s plus.

O infrator recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico ilícito de drogas, sendo conduzidos a Upa e posteriormente a Delegacia juntamente com o material apreendido.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino