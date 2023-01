PM prende autores de disparos de arma de fogo no Jd Elizabete

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar compareceu à rua José Ramos, no Jardim Elizabete na madrugada desse domingo (15), para atender a denúncia de ocupantes de um automóvel realizaram alguns disparos de arma de fogo em direção a uma boate localizada neste endereço. Durante rastreamento, o veículo foi avistado na Av. João Pinheiro, mas evadiu pela região do bairro Country Club.

Pouco depois, os autores retornaram para as proximidades da boate e nesse momento foram abordados por uma das equipes que estava em rastreamento. O veículo estava com três ocupantes, um deles, estava com tornozeleira e deveria estar em prisão domiciliar. No interior do automóvel foi localizado 01 munição calibre 38 e 3 buchas de maconha.

Testemunhas reconheceram os autores e afirmaram que eles estiveram mais cedo na boate, se envolveram em uma briga, e foram retirados do local pelos seguranças.

Os três homens, de 26, 22 e 18 anos foram presos em flagrante.

A munição, os entorpecentes e o veículo utilizado por eles, foram apreendidos. A arma utilizada não foi encontrada.

Beatriz Aquino