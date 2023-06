PM prende autores por tráfico de drogas e recupera veículos furtados

Na madrugada deste domingo (26), durante o patrulhamento na rua Prefeito Chagas, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de entrega de drogas por um veículo Hyundai i30, na Praça dos Macacos.

O veículo foi abordado na Rua Prefeito Chagas, e o condutor não apresentou habilitação válida. Foram encontradas substâncias ilícitas com os ocupantes, além de dinheiro e celulares. Verificou-se que o veículo possuía chassi e placa divergentes e registro de furto/roubo.

Na residência do condutor, foram encontrados mais materiais relacionados ao tráfico de drogas. Os envolvidos, um deles, um passageiro de 23 anos, foram conduzidos a Delegacia por tráfico juntos com o condutor.

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais – ALCO – 29º BPM

Beatriz Aquino

