PM prende foragido da justiça no Country Club

Na noite dessa sexta-feira (10), a Polícia Militar de Poços de Caldas recebeu informação anônima relatando que havia um indivíduo foragido da justiça escondido em uma residência no Jardim Country Club.

Foi realizada operação no local, momento em que um suspeito pulou a janela e tentou fugir para o matagal.

Contudo, uma equipe da PM que já estava posicionada no local conseguiu deter o suspeito e ao verificar sua identidade, constatou que ele possuía um mandado de prisão em aberto.

O indivíduo de 36 anos foi preso e encaminhado para a delegacia.

Fonte Polícia Militar de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.