PM prende homem por roubo de celular no centro da cidade

Na manhã desta segunda-feira (6), A Polícia Militar compareceu à rua Assis Figueiredo para atender o pedido de uma vítima que segundo ela, teve o celular roubado quando transitava por essa mesma rua, sentido Igreja Matriz, próximo ao número 1100.

De acordo com a vítima, uma aposentada de 69 anos, um homem arrancou o celular de sua mão enquanto ela falava ao telefone.

A Polícia conseguiu abordar o autor do roubo que estava de posse do celular. O infrator recebeu voz de prisão e foi preso em flagrante. Em seguida, foi encaminhado à UPA e à Delegacia de Polícia.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

