PM prende homem que agrediu mulher no Parque José Afonso Junqueira

A Polícia Militar prendeu um homem, que segundo denúncias, estaria agredindo uma mulher no Parque José Afonso Junqueira.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima desacordada e com ferimentos. Segundo testemunhas, o autor desferiu vários socos no rosto da vítima, derrubando-a e fazendo-a bater a cabeça no solo.

O homem foi preso em flagrante e aparentava estar sob o efeito de substâncias entorpecentes. A vítima foi socorrida até a Santa Casa e está internada.

O autor já havia sido preso anteriormente por lesão corporal contra a mesma vítima. Ele foi levado para a delegacia de polícia para as medidas necessárias.

Fonte: Polícia Militar de Poços de Caldas

Beatriz Aquino

