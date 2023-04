PM prende procurado pela polícia no conjunto habitacional

Após ligação anônima, a Polícia Militar de Poços de Caldas compareceu à avenida Maria Barbosa, no Conjunto Habitacional, para investigar a suposta agressão de um indivíduo por pessoas não identificadas que haviam evadido do local.

Os militares abordaram a vítima que estava caída ao solo e que apresentava estar dormindo. Ao consultarem seus dados, constataram que a suposta vítima possuía um mandato de prisão em seu nome, do ano de 2005 e do ano de 2007.

O homem informou que estava correndo de indivíduos não identificados quando caiu ao solo, não sabendo dizer se havia sido agredido nem revelado o motivo de estar sendo perseguido.

O homem de 45 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

