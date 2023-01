PM prende suspeito de tráfico de drogas no Cascatinha

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar prendeu um suspeito de tráfico de drogas durante patrulhamento no bairro Cascatinha noite de ontem, (9).

De acordo com informações da PM, foi avistada uma moto sobre a calçada da avenida Antônio Carlos, ao averiguarem o veículo, foi constatado que o chassi estava raspado e que não era possível localizar a moto no sistema de dados. Um estudante de 15 anos, compareceu ao local informando que a moto era sua e que ela a havia comprado por uma quantia de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). O menor recebeu voz de prisão por ato infracional e o veículo foi apreendido e removido para pátio credenciado.

Os militares se dirigiram à residência do infrator e com a autorização de sua avó adentraram a sua casa onde encontraram no quarto do jovem 06 (seis) pedras de crack. O material foi apreendido e o menor foi conduzido à UPA e em seguida para a Delegacia de Polícia.

Beatriz Aquino