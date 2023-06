PM prende traficante de drogas sintéticas no bairro do Ipê

A equipe ROCCA da Polícia Militar realizou intenso patrulhamento pelo bairro do Ipê an noite de ontem (8), em busca de abordar um suspeito de tráfico que, segundo denúncias anônimas, transitava em uma motocicleta Fazer de cor preta mantendo contato com algumas pessoas vendendo o entorpecente.

Na rua Fernanda Ceravolo Fazzi, M. A. S. P. S. de 25 anos, foi abordado e submetido a revista pessoal. Com ele foram encontradas vinte uma porções de cocaína, quatro cristais de MDMA, três comprimidos de “ecstasy”, um micro ponto de LSD, uma bola de haxixe, três tabletes e duas buchas de maconha, uma faca, um aparelho celular e R$ 69,00 em dinheiro.

A motocicleta também foi apreendida por ser utilizada na prática do crime.

Pessoa presa:

M. A. S. P. S., um homem de 25 anos.

Fonte: PM MG

