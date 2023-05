PM prende traficante e recupera motocicleta em operação na Zona Leste

Denúncias da comunidade levaram as equipes de Radiopatrulhamento Tático Móvel e Rocca da Polícia Militar a desencadear uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Atentos às demandas da comunidade do bairro, os policiais traçaram um plano para cercar, conter e abordar suspeitos na região.

Assim, foi possível, nessa quinta-feira (25), abordar um menor de idade com drogas e dinheiro na Rua Urussuaí, portando 1 tablete e 1 bucha de maconha. Além disso, foi recuperada uma motocicleta XRE 300 oriunda de furto/roubo no estado de São Paulo.

Pessoa menor apreendida: G. H. F. S, de 15 anos.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.