PM prende traficantes durante inauguração de rede de proteção preventiva

Atendendo a uma demanda da população do bairro Jardim Esperança, a Polícia Militar realizou uma ação para celebrar o lançamento da Rede de Proteção Preventiva no condomínio localizado naquele bairro. A ação foi aconteceu na noite de ontem, quarta-feira (8).

Assim como ocorre em diversos bairros da cidade, a rede de proteção é uma iniciativa dos moradores que conta com o apoio da Polícia Militar, para tratar de assuntos relativos à segurança pública.

Durante o lançamento da rede, a PM recebeu denúncias de tráfico de drogas e se mobilizou para abordar um veículo suspeito que adentrou no referido condomínio.

Os ocupantes, dois homens de 21 anos, um deles residente em São João da Boa Vista e o outro residente no bairro Jardim Esperança, foram abordados e o automóvel foi vistoriado.

No automóvel foi localizada grande quantidade de entorpecentes, como maconha, cocaína e haxixe, além de balança de precisão e material para dolagem.

Foi constatado que o veículo utilizado pelos autores era clonado e que na verdade ele era produto de roubo na cidade Matão/SP.

No total 02 homens foram presos, e foram apreendidos 01 veículo roubado, 07 celulares, 01 barra de cocaína, várias porções de maconha e haxixe, 01 balança digital e cerca de mil Reais em dinheiro.

