PM realiza apreensão de menor infrator por disparo de arma de fogo em via pública

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Polícia Militar recebeu, na madrugada desse domingo (25), informações de que o condutor de um veículo Palio Preto teria efetuado disparos de arma de fogo no bairro Country Club, e que o autor seria um indivíduo residente no bairro Santa Rita.

No dia anterior, a Polícia Militar havia recebido informações sobre um veículo clonado circulando na região da Avenida João Pinheiro, que estaria em posse de um indivíduo conhecido por sua ligação com o tráfico de drogas nos bairros Santa Rita e Jardim São Paulo. Com base nessas informações, as equipes policiais deslocaram-se para os bairros onde o suspeito atua, e no bairro Jardim São Paulo localizaram o indivíduo denunciado próximo ao veículo mencionado.

O suspeito confessou o crime, indicando o local onde a arma de fogo estava escondida. Após consulta ao chassi do veículo, constatou-se que o veículo clonado é, na verdade, produto de furto ocorrido nesta mesma cidade. Os materiais apreendidos e o autor foram encaminhados ao plantão para as devidas providências.

Resultado:

– 1 revólver cal. .38 apreendido;

– 5 munições .38 apreendidas;

– 1 menor apreendido (V.B.V. 17 anos);

– 1 veículo produto de furto recuperado.

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais – ALCO – 29º BPM

Beatriz Aquino