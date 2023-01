PM realiza diversas ações na cidade de Caldas

Ao longo deste final de semana, dias (7) e (8), a Polícia Militar realizou diversas ações e operações em horários e locais diferentes na cidade de Caldas abordando diversas pessoas e veículos em situações suspeitas.

De acordo com informações da PM, foram registradas 07 ocorrências sendo 4 de posse de substâncias entorpecentes e 3 de infrações de trânsito. 03 maiores foram presos e 01 menor foi apreendido por posse de substâncias entorpecentes.

Foram aprendidos 03 porções de maconha, 03 papelotes de cocaína e 01 pedra de Crack.

Das ocorrências de trânsito, 02 automóveis e 01 motocicleta foram apreendidos todos por falta de habilitação ou licenciamento atrasado.

No total foram lavrados 04 autos de infração de trânsito.

Beatriz Aquino

