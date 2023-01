PM realiza “ocupação” no Santa Rosália

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na última sexta-feira (27), a Polícia Militar realizou operação conjunta com a Guarda Civil Municipal e Demutran no bairro Santa Rosália.

De acordo com a PM, eles receberam informaçõe através da Rede de Vizinhos Protegidos do referido bairro, de que diversos adolescentes estavam realizando tráfico de drogas nas mediações do estádio Municipal Dr. Antônio Megale.

Diante do fato, foram realizados levantamentos de possíveis locais utilizados para o cometimento deste ilícito bem como os ambientes públicos degradados que necessitavam de reparos.

Na primeira etapa da operação foram realizadas diversas ações de abordagens, buscas e identificação de pessoas suspeitas, bem como a ocupação do ambiente e demonstração de integração entre os órgãos de defesa social.

Na segunda etapa, os locais degradados, tais como: muros derrubados, telas rompidas, portões inoperantes e abrigos clandestinos foram catalogados e o serviço de reparo será iniciado na próxima semana pelo departamento de obras da prefeitura municipal.

O efetivo empregados na ação foi de 30 Policiais Militares, 10 Guardas Civis Municipais e 08 agentes de trânsito, sendo também empregadas a Base de Policiamento Comunitário, diversas viaturas, motopatrulhas e a aeronave Pégasus.

Os resultado obtido na operação foi de 01 veículo apreendido, 02 pessoas presas, sendo uma por posse de substancia entorpecente e outro por crime de roubo ocorrido na parte da manhã na região central.

As ações seguirão diuturnamente no Bairro Santa Rosália para manutenção da ordem e garantia da segurança da população daquele bairro.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino