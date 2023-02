PM recupera camionete roubada por adolescente

A Polícia Militar recuperou, na tarde desta quarta-feira (15), uma camionete em Campestrinho -SP.

De acordo com informação da PM, a camionete havia sido roubada por um adolescente que no momento da abordagem estava dirigindo o veículo na Avenida Alcoa. A Polícia identificou o veículo saveiro de placas COV-7f28 em atitude suspeita. Ao verificar o sistema, descobriram que o veículo havia sido reportado como furtado em Campestrinho.

O menor parou o veículo em cima de um canteiro e ainda tentou fugir à pé, mas foi apreendido pelos militares e encaminhado para a delegacia local para registro da ocorrência e procedimentos legais.

Fonte: Polícia Militar

Beatriz Aquino

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.