PM recupera veículo antes da vítima perceber o furto

A Polícia Militar de Poços de Caldas, em patrulhamento preventivo pela área central da cidade na manhã de hoje (27), avistou um veículo GM/ corsa, cor prata, transitando na contramão de direção na rua Minas Gerais.

Por isso foi dada ordem ao condutor para que parasse o veículo, no entanto, desobedeceu e evadiu pela rua Ceará.

Convergiu na contramão na rua Rio grande do Sul e Diante da conduta do suspeito, foi realizada a perseguição e abordado próximo a Igreja Matriz. O autor foi identificado como, R. A. O. de 22 anos.

O veículo estava ligado sem a chave de ignição. Após diligências foi localizado a proprietária do veículo e constatado que teria sido furtado na rua Piauí, no estacionamento do hospital Santa Casa. A vítima informou que ainda não tinha percebido que seu veículo havia sido furtado. O Veículo foi removido para o pátio credenciado e o autor encaminhado até presença do delegado (a) de plantão.

Fonte: PM MG

Beatriz Aquino