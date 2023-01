Poços-caldense vence a Volta ao Cristo

Nesse domingo (29), a poços-caldense Tatiele Carvalho venceu a 40o Volta ao Cristo Unimed. A atleta conquistou um título que não ficava com uma atleta poços-caldense há 32 anos. A última poços-caldense vencedora da prova foi a atleta Miranel Domingos que foi também a única tricampeã.

A atual campeã, Tatiele Carvalho, liderou a prova chegando com grande vantagem em relação à segunda colocada. Tatiele é patrocinada pela Associação Atlética Caldense e tem treinado para buscar índice Olímpico visando a maratona da Olimpíada Paris 2024. A atleta não participava da prova há 15 anos e ficou muito satisfeita com seu desempenho.

No masculino o vencedor foi o queniano Enos Kipruto Saat, da equipe Aleudo Santos Topetinho, com o tempo de 58’37”.

Beatriz Aquino

