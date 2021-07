Poços-caldenses devem se preparar para nova frente fria nessa semana

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

As temperaturas já registradas nas últimas semanas e em todo o Brasil mostraram que 2021 é o ano do frio. Com registros abaixo de 0º em muitas cidades de todo o país, inclusive em Poços de Caldas, muitos pensavam que agora a tendência era só esquentar… Mas na verdade não.

Uma massa de ar polar que se forma na Argentina avança pelo Brasil principalmente pelo Sul do país, entre hoje (27) e amanhã (28), trazendo queda enorme da temperatura que será extremamente baixa no fim dessa semana. Em Minas Gerais as temperaturas podem despencar e o estado deve ter geadas nas regiões Sul e Sudeste, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, em Poços de Caldas na quinta-feira (29), a temperatura terá uma brusca queda e mantém mínima na cidade de -3ºC e máxima de 20ºC. De acordo com o site Climatempo, na sexta-feira (30), há ainda previsão de geada ao amanhecer para Poços e o tempo segue frio no fim de semana.

Segundo os meteorologistas, um fenômeno “gelado” desse tipo foi registrado pela última vez em julho de 2007 e também no ano de 2000.

Até devido a esta previsão de queda na temperatura, a secretaria de Promoção Social segue em alerta e com o serviço de abordagem social, intensificado no município.

NEVE NO BRASIL

De acordo com o site Climatempo, há chances de neve principalmente na serra do Rio Grande do Sul, serra e planalto de Santa Catarina e também no Sul do Paraná. Essas regiões já tiveram neve por cinco dias e a previsão é que o fenômeno se repita ao menos por duas vezes nesta semana. Nos extremos da região Sul, a sensação térmica pode chegar a -25°C, com a probabilidade de neve.