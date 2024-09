Poços-caldenses vencem todas as principais categorias da 3ª Caldense Running

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi realizada na manhã de domingo (08/09) a 3ª Caldense Running. A corrida de rua comemorou o aniversário de 99 anos da Veterana e contou com a participação de 1.812 atletas. Os poços-caldenses dominaram a prova e venceram todas as seis principais categorias (5k, 10k e 15k, no masculino e feminino), sendo que quatro dessas categorias foram vencidas por atletas do Clube de Corrida da Caldense.

Este ano a largada foi meia hora mais cedo, às 7h30, para pegar um clima mais ameno, devido ao sol ardido e o ar seco por conta do longo período sem chuvas. O percurso foi o mesmo do ano passado, largada na Rua Pernambuco, indo até o CT Ninho dos Periquitos e voltando, sendo que os 5km retornaram em frente ao DER (Departamento de Estradas de Rodagem), no trevo de acesso ao Parque Primavera, e os 10km fizeram o retorno no Ceasa, antes da chegada nos Campos Elíseos. Também houve caminhada e corridinha kids.

O evento foi transmitido ao vivo pela primeira vez, em parceria da TV Caldense com a TV Poços, com narração de Renan Muniz e reportagens de Rafael Santos. Uma grande estrutura foi montada com três câmeras, drone e celulares acompanhando os primeiros colocados. Milhares de pessoas acompanharam a corrida pela televisão e cerca de 21 mil pessoas assistiram pelas redes sociais.

A prova promoveu uma grande movimentação turística na cidade, pois 524 atletas de 79 cidades estiveram em Poços para competir, trazendo suas famílias. Participaram da prova 1.288 corredores de Poços. Todos os participantes receberam um kit com sacochila, boné, squeeze, medalha e outros brindes.

No momento da largada, pôde-se ver um mar verde de corredores, preenchendo a Rua Pernambuco, no entorno da sede social do clube. A corrida foi de muita alegria, promovendo a saúde, o bem-estar e a interação social. Também foi de desafios. Para muitos atletas amadores que iniciaram a prática esportiva a pouco tempo, cruzar a linha de chegada foi motivo de superação.

Houve música ao vivo com a banda Capitão Vinil, tenda de fisioterapia para recovery dos atletas, mesa de frutas, água, café, biscoitos, estandes de assessorias esportivas, estandes de produtos de empresas parceiras, plataforma de fotos, brinquedos infláveis e diversos outros atrativos.

O evento homenageou Chico Corredor, saudoso instrutor de atletismo. A diretoria da Caldense marcou presença com Rovilson Ribeiro (presidente), Luís Fernando (1º vice) e Luiz Carlos Pioli (2º vice) para fazer a entrega das premiações. Foram entregues mais de 300 troféus no total, para os campeões gerais e por categoria. O evento foi organizado pelo conselheiro do clube, Eduardo Ferreira, em parceria com a SuperAção Eventos e com ampla colaboração da diretoria, funcionários e conselheiros do clube.

O número de inscritos foi recorde, superando os 700 da primeira edição e os 1.053 da segunda. “Não esperávamos um público tão grande, havíamos nos planejado para 1.200 atletas, mas faltando dois meses para a prova já atingimos esse número. Conseguimos com os nossos fornecedores aumentar para 1.500. Em um mês esgotou. No final, fomos para 1.800 e ainda tivemos mais de 300 pessoas que deixaram para a última hora nos procurando para fazer inscrição e realmente não conseguimos incluir, pois prezamos por oferecer o kit para todos com qualidade e queremos sempre manter isso, mas ano que vem vamos nos programar para um número ainda maior”, disse Eduardo Ferreira, organizador do evento.

“A corrida veio para ficar, já é o terceiro ano. É uma festa maravilhosa, para a Caldense e para Poços de Caldas, pois a Caldense representa Poços de Caldas, não só no futebol profissional, como também nos esportes especializados. Estou muito feliz pela organização, quero parabenizar o Eduardo pela dedicação, os nossos colaboradores e todos os atletas que participaram, nessa linda festa, que é uma festa da alegria e da saúde”, comentou o presidente Rovilson Ribeiro.

Confira os campeões gerais de cada percurso e as maiores equipes:

Masculino Geral 5k

1º Henrique Ferreira de Assis – 16’10” (Poços / Vogo)

2º Robson Alvarenga – 16’21” (Caldense)

3º Luan Antônio Gonçalves – 16’40” (Projeto do Amanhã / Atletas do Futuro)

4º Reinaldo de Lima Dias – 16’53” (Atletismo Poços de Caldas)

5º Maicon Lago – 17’12” (Corug Mogi Guaçu)

Feminino 5k

1º Alana Roberta Freire Pacelle Figueiredo – 20’29” (Caldense)

2º Karina Vieira de Souza – 21’45” (Caldense)

3º Sarah Dias Ribeiro Costa – 22’04” (Alive Pro Fitness)

4º Bruna Cristiane Ferreira – 22’06” (Runners Machado)

5º Maressa Basso – 22’49” (Caldense)

Masculino Geral 10k

1º Júlio César Nadalete Nogueira – 37’09” (Atletismo Poços de Caldas)

2º Gabriel Cândido Roberto – 40’18” (Projeto do Amanhã / Atletas do Futuro)

3º Wallace Ferreira – 40’19” (Prata Runners)

4º Tiago Pereira de Mello Vasconcellos – 41’09” (Ativa Academia)

5º Eduardo Freitas de Morais Sousa – 41’29” (Cadinhos / Cabo Verde)

Feminino Geral 10k

1º Tatiele Roberta de Carvalho – 46’46” (Caldense)

2º Mislene Aparecida Paiva – 49’54” (Projeto do Amanhã / Atletas do Futuro)

3º Thalita Biasi Tandelo – 51’53” (Caldense)

4º Julia Lima – 52’18” (Caldense)

5º Simone de Oliveira Teodoro – 52’20” (Jps Runners)

Masculino Geral 15k

1º Rafael Leôncio da Silva – 50’44” (Caldense)

2º Jonathan Anunciação Barbosa da Silva – 54’00” (Dodo Runner)

3º Rafael Lopes – 55’48” (Rio Pardo Running)

4º Fernando Sandy dos Santos – 57’15” (PEQVOA)

5º Marcos Gabriel Pinto de Oliveira – 58’31” (PEQVOA)

Feminino Geral 15k

1º Raquel Amélia Garcia – 01:01’29” (Caldense)

2º Tânia Regina de Santis Bissoli – 01:10’00” (Titcha)

3º Isabelle Silva Honorato – 01:10’23” (Isabelle Silva)

4º Vitória Pratola Torres – 01:11’16” (KC Assessoria)

5º Isadora Beatriz Frizo Canton – 01:11’57” (Jones Cândido)

Maiores Equipes

1º Iron Runners

2º PEQVOA

3º Projeto do Amanhã – Atletas do futuro

4º Grupo Movimentação

5º Time São João/RPF

Obs: A Caldense, equipe com maior número de atletas, não entrou na disputa por ser a organizadora do evento e para prestigiar as demais participantes.

A lista com os campeões por categoria e o tempo de todos os competidores está disponível neste link.

Fotos: Renan Muniz, Luciano Santos e Paulo Vitor Campos.