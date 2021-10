Poços completa 14 dias sem óbitos de residentes por Covid-19

No registro desta quarta-feira (20) do Boletim Epidemiológico diário, Poços completou quatorze dias sem registro de óbitos de pessoas residentes pela COVID-19. O último óbito registrado, foi de um paciente 66 anos que não possuía comorbidades no dia 06 de outubro.

Neste boletim outro número que chamou atenção foi com relação aos casos confirmados de COVID-19, nenhum novo caso foi registrado em 24 horas no município.

A taxa de ocupação de leitos de UTI’s Covid-19 em Poços também segue em queda. Hoje, foi registrado 2,74%, são apenas 02 leitos ocupados, sendo 01 por paciente confirmados e residentes em Poços o que corresponde a 1,37%, e 01 por paciente residente em outro município o que corresponde a 1,37%.

