Poços CVB promove encontro para conectar profissionais e explorar oportunidades no turismo

‘Café, Turismo e Negócios’ vai receber Thiago Dantas (Reconheça SP), Andressa Lopes (CVC Corp) e Rogério Bernardes (Copa de Mountain Bike)

O 6º ‘Café, Turismo & Negócios’ está marcado para a próxima quarta-feira, dia 22 de maio, criando uma oportunidade para empresários e profissionais do setor turístico trocarem experiências e explorarem novas oportunidades. Organizado pela associação Poços de Caldas Convention & Visitors Bureau (Poços CVB), o evento terá início às 9 horas, na Galeria Ampliart (Art Café), com inscrições abertas em www.descubrapocos.com.br/cafe.

O evento contará com a participação de Andressa Lopes (CVC Corp), Thiago Dantas (Reconheça SP) e Rogério Bernardes (Copa de Mountain Bike), que abordarão diferentes temas e possibilidades de negócios, além de compartilharem experiências e tendências no turismo.

Andressa Lopes é especialista de produtos na CVC Corp, o maior grupo de viagens da América Latina. Com bacharelado em Turismo e Hotelaria, pós-graduação em Gestão de Negócios e mestrado em Administração, ela acumula mais de 12 anos de experiência no setor. Sua função inclui a gestão da carteira de hotéis e receptivos em Poços de Caldas, no interior de São Paulo e no Triângulo Mineiro, além da prospecção de novos produtos para atender às demandas de todas as unidades de negócios da CVC.

Já o segundo palestrante, Thiago Dantas é turismólogo e especialista em Gestão Empresarial e Vendas. Com mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento estratégico de negócios, ele é o fundador do projeto Reconheça São Paulo, uma iniciativa voltada para promover o turismo na maior cidade da América Latina. Através de sua agência, Thiago coordenou visitas guiadas aos icônicos edifícios Matarazzo e Martinelli, além de operar Centrais de Informações Turísticas.

Completando o grupo de palestrantes, Rogério Bernardes é o organizador da Copa do Mundo de Mountain Bike no Brasil e da Copa Internacional de Mountain Bike, sendo responsável pela terceira etapa do evento, que será realizada no Parque do Cristo, em Poços de Caldas. Ele também esteve à frente da segunda etapa da WHOOP UCI Mountain Bike Series, que impulsionou o turismo e a economia na região de Araxá.

“O ‘Café, Turismo & Negócios’ é voltado a empresários e profissionais do setor turístico e todos aqueles interessados em expandir suas redes de contatos. Nosso objetivo é proporcionar um ambiente dinâmico e colaborativo, onde os participantes possam explorar novas ideias, estabelecer conexões e impulsionar seus negócios”, afirma Renato Agostini, presidente do Poços CVB.



Serviço

6º ‘Café, Turismo & Negócios’

Quando: 22 de maio, às 9 horas

Onde: Ampliart – Art Café (Rua Paraná, 487 – Centro)

Inscrição em www.descubrapocos.com.br/cafe

Associado: gratuito – Não associado: R$ 30,00