Poços de Caldas acompanha tendência estadual e espera recorde de turistas nas férias de julho com atrações renovadas e Festival de Inverno

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Minas Gerais vive um momento promissor no setor de turismo, e Poços de Caldas segue firme nessa rota de crescimento. De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), o estado deve receber mais de 4 milhões de turistas durante as férias de julho, número 20% maior do que o registrado em 2024. A expectativa é reforçada pela força dos festivais de inverno e pelo apelo das cidades históricas e de lazer, que têm se preparado para um público cada vez mais exigente e diversificado.

Em Poços de Caldas, um dos destinos turísticos mais tradicionais do Sul de Minas, o cenário não é diferente. A taxa média de ocupação da rede hoteleira deve girar em torno de 80%, podendo chegar a 90% nos fins de semana e durante os principais eventos da cidade. Hotéis de lazer, voltados especialmente para o público familiar, já registram reservas intensas, com expectativa de crescimento de pelo menos 10% em relação ao mesmo período do ano passado.

O secretário municipal de Turismo, Arison Siqueira, reforça o otimismo com a alta procura por hospedagens e atrações na cidade. “Poços de Caldas tem se consolidado como destino completo. Temos investido na qualificação da experiência turística e os frutos estão aparecendo. Este ano, o Festival de Inverno se soma à reabertura de atrativos importantes e à constante revitalização dos nossos espaços públicos”, destacou.

Festival de Inverno: mais de 120 atrações em 17 dias de programação

De 11 a 27 de julho, a cidade realiza a 29ª edição do Festival de Inverno de Poços de Caldas, o mais aconchegante do Sul de Minas, que promete movimentar a economia local e reunir um público expressivo. Serão mais de 120 atrações gratuitas ou a preços populares, espalhadas por toda a cidade, contemplando música, teatro, circo, dança, cultura popular, literatura, arte urbana, exposições e muito mais.

Os eventos acontecem em locais emblemáticos como o Parque Municipal Antônio Molinari, Praça Dom Pedro II (Praça dos Macacos), Espaço Cultural da Urca, Parque Ecológico da Zona Sul, Mirante Santa Rita, Museu Histórico, IMS Poços, CEU das Artes, entre outros. Mais de 500 artistas e técnicos estão envolvidos na realização do festival, que valoriza tanto os talentos locais quanto as produções convidadas de outras regiões.

Atrativos renovados e novidades para os visitantes

Outro fator que fortalece o turismo em Poços de Caldas é a reabertura de espaços tradicionais, como o Recanto Japonês, reinaugurado no mês de junho após dois anos fechado. O local, símbolo do intercâmbio cultural entre Brasil e Japão, passou por revitalização e voltou a encantar visitantes com seu lago ornamental, carpas coloridas, fonte dos três desejos e o quiosque japonês Azumaya.

O Recanto Japonês é um dos pontos que integra o Circuito Integrado do Turismo de Poços de Caldas – CITUR, concessão pública que também contempla o Cristo Redentor, a Fonte dos Amores e o Véu das Noivas, todos revitalizados e oferecendo uma nova experiência ao turista.

Entre as novidades, está também a instalação de um novo relógio com termômetro em frente às Thermas Antônio Carlos, promovida pela Prefeitura em parceria com o COMTUR. O equipamento une tradição e tecnologia, funcionando como um atrativo fotográfico em um dos pontos mais visitados da cidade. O entorno foi revitalizado com paisagismo e nova plantação de flores, reforçando o cuidado com os detalhes que encantam moradores e turistas.

Além das águas termais, Poços encanta pela diversidade de experiências

Reconhecida nacionalmente por suas águas termais com propriedades terapêuticas, Poços de Caldas oferece muito mais do que relaxamento e bem-estar. A cidade conta com uma ampla gama de experiências para todos os perfis de visitantes: gastronomia de excelência, roteiros rurais com vivências no campo, turismo de aventura com trilhas, cachoeiras e esportes radicais, além de paisagens naturais deslumbrantes ideais para contemplação.

Com estrutura turística consolidada, atrativos históricos e culturais, e um clima ameno que convida ao lazer em família, a cidade também registra um crescimento significativo no interesse do público. Segundo dados recentes, houve um aumento de 24% nas buscas por acomodações no município no primeiro semestre deste ano em relação a 2024.

Com a intensa movimentação prevista para o mês de julho, o comércio, os bares, os restaurantes e os serviços em geral também sentem o impacto positivo. O Festival de Inverno e a reabertura dos atrativos são peças-chave na engrenagem que movimenta a cidade nesta temporada.

A hospitalidade poços-caldense, somada ao planejamento do setor e à diversidade de atrações, reforça o título que Poços já conquistou há muito tempo: um dos destinos mais encantadores e completos de Minas Gerais.