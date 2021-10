Poços de Caldas adere à Rede Integrada de Proteção ao Turismo de Minas Gerais

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A Prefeitura de Poços de Caldas por meio da secretaria de Turismo iniciou o processo de implantação na cidade, da Rede Integrada de Proteção ao Turismo de Minas Gerais. A partir do Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) e a Polícia Militar de Minas Gerais para promover a segurança pública na Cultura e Turismo, junto aos municípios mineiros, Poços iniciou a primeira ação de segurança na área.

A ideia dentro desta rede, segundo a Secult, é que sejam desenvolvidas ações como a mobilização de representantes de órgãos públicos, instituições, empresas das localidades envolvidas com o turismo, além das comunidades locais para, juntos, proporem soluções para a melhoria da segurança e da qualidade de vida da população.

A partir dessa integração, o município contará com a Patrulha do Turismo em parceria com a Polícia Militar local. Como uma das primeiras ações, um treinamento foi iniciado com os policiais que vão integrar o projeto, onde servidores do Turismo local puderam trazer conhecimento sobre diversos aspectos do setor da cidade.

O secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca comentou sobre a importância da rede e até mesmo o incentivo gerado por parte do Estado. “Na recente vinda do próprio secretário de Turismo e Cultura Leônidas Oliveira à cidade, ele chancelou Poços sobre a importância de haver essa adesão à rede aqui. De imediato a secretaria realizou todo o trâmite para início e automaticamente cumprimos todos os pré-requisitos. Desde então as tratativas se iniciaram com a Polícia Militar para esta parceria. Nesta segunda-feira (18) inclusive, tivemos uma primeira ação com o treinamento dos militares destinados à Patrulha do Turismo, para conhecerem a história turística de Poços e os principais pontos vinculados ao turismo do município.”

Uma reunião com o Conselho Municipal de Turismo (Contur) também será realizada para que sejam apresentadas os principais gargalos em relação a segurança no Turismo e um próximo encontro será ainda promovido com a presença de todo o trade turístico local.

“Sem dúvida é mais um ganho para Poços em poder se tornar uma referência em segurança pública voltada ao Turismo. Vamos assim elevar a atratividade à cidade com benefícios para todo o setor envolvido direta ou indiretamente na área”, finaliza Ricardo.

O próximo passo dentro da Rede de Proteção ao Turismo será a ampliação para toda a região Sul de Minas, por meio do fomento junto ao Circuito Turístico Caminhos Gerais, também presidido pelo secretário Ricardo Fonseca.