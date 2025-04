Poços de Caldas adere ao PROCOR para reforçar transparência e eficiência na gestão

A cidade de Poços de Caldas acaba de dar um passo importante para aprimorar a transparência e a eficiência na administração pública ao aderir ao Programa de Fortalecimento de Corregedorias (PROCOR), desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU). Com essa iniciativa, a cidade se posiciona na vanguarda das boas práticas de governança, reforçando seu compromisso com a ética e a qualidade na gestão pública.

A participação no programa permitirá ao município acesso a capacitações especializadas para servidores, uso de tecnologias avançadas para otimizar processos administrativos e integração a uma rede nacional de corregedorias. Entre os benefícios imediatos estão:

Capacitação contínua – Treinamento dos servidores para fortalecer a fiscalização, ética e gestão de riscos.

Tecnologia a favor da transparência – Modernização dos sistemas de controle interno.

Intercâmbio de boas práticas – Troca de experiências com corregedorias de outros municípios, permitindo a adoção de soluções eficientes.

Para o Controlador-Geral do Município, Vinícius Gadbem, a adesão ao PROCOR representa um avanço significativo para a cidade: “Nosso objetivo é garantir uma gestão cada vez mais íntegra e eficiente, com processos aprimorados e serviços de qualidade para a população.”

O PROCOR é um dos principais programas nacionais voltados para o fortalecimento das corregedorias municipais, promovendo a excelência nas atividades de controle interno por meio da inovação e da cooperação técnica. Com essa adesão, Poços de Caldas reafirma seu compromisso com uma administração pública moderna e alinhada aos interesses da sociedade.

