Poços de Caldas amplia vacinação contra a influenza para toda a população

A partir desta segunda-feira (28), todas as pessoas com 6 meses de idade ou mais já podem se vacinar contra a influenza em Poços de Caldas. A ampliação segue as novas diretrizes da Secretaria de Estado de Saúde e busca proteger ainda mais a população contra o vírus.

As doses estão disponíveis de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, nas salas de vacinação do município. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identidade e o cartão de vacinação. Pessoas com comorbidades devem comunicar sua condição ao profissional de saúde.

A meta é imunizar 90% do público-alvo. Durante o “Dia D” da vacinação, realizado no último sábado (26), 791 doses foram aplicadas nas 16 salas de vacinação de Poços. No total, entre 7 e 25 de abril, 10.511 pessoas já foram imunizadas, incluindo 193 gestantes, 688 crianças e 7.563 idosos.

Atualizada anualmente, a vacina de 2025 protege contra as cepas H1N1, H3N2 e B. Além disso, ela pode ser aplicada junto a outras vacinas do Calendário Nacional de Imunização, garantindo ainda mais proteção para a população.

O secretário adjunto de Saúde, José Gabriel Pontes Baeta, destaca a importância da adesão à campanha. “Com a ampliação da vacinação para toda a população, reforçamos nosso compromisso com a saúde pública e com o bem-estar dos cidadãos de Poços de Caldas”, afirmou.

A influenza é uma infecção que pode causar complicações graves, principalmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. A vacina é a forma mais segura e eficaz de prevenir casos graves e salvar vidas.

Proteja-se! Vacine-se contra a influenza.