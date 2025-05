Poços de Caldas brilha em Goiânia: CIDEP conquista 16 medalhas no Atletismo Paralímpico

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Dez atletas do CIDEP representaram com destaque a cidade de Poços de Caldas no Meeting Paralímpico, realizado neste sábado (17), em Goiânia – GO. Competindo na modalidade de atletismo, a equipe brilhou na competição e conquistou um total de 16 medalhas, demonstrando a força do paradesporto local.

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o evento reuniu cerca de 230 atletas com deficiências físicas e visuais, nas modalidades de atletismo, bocha e natação. As provas foram realizadas no campus da Universidade Federal de Goiás (UFG), na Avenida Esperança, e na piscina do Centro de Esporte e Lazer da OAB, em Aparecida de Goiânia.

O Meeting Paralímpico tem como principal objetivo fomentar o desenvolvimento do paradesporto em todas as regiões do Brasil. A competição contempla tanto atletas iniciantes quanto nomes já consolidados do esporte paralímpico nacional. Criado em 2021 como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, o evento está programado para percorrer todos os estados brasileiros e o Distrito Federal entre abril e agosto deste ano de 2025.

A participação dos atletas de Poços de Caldas no Meeting Paralímpico através do Convênio Poços Paralímpica, firmado em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer , com o apoio do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP) – Termo de Compromisso nº 060/2024 e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA) – Termo de fomento nº 011/2024.

Quadro de Resultados Meeting Loterias Caixa de Atletismo em Goiânia – 2025

Bryan Robert – 100m e 200m – 1º lugar e 2º lugar

Eric Cruz – L. de dardo e L. de disco- 2º lugar e 1º lugar

Flávio Henrique – A de peso e L. dardo – 2º lugar e 1º lugar

José Júlio – A de peso e L. dardo – 2º lugar e 2º lugar

Leonardo Souza – 100m e 200m – 1º lugar e 2º lugar

Mônica Xavier – A de peso e L. dardo – 1º lugar e 1º lugar

Samuel Teixeira – 100m e 200m – 2º lugar e 1º lugar

Valmir Avelino – A de peso e L. dardo – 2º lugar e 1º lugar

“Foi uma participação muito boa de todos os atletas onde, puderam colocar em prática o que vinham treinando e o resultado veio através de muita dedicação, treinos e superações. Esse foi apenas um campeonato dentre vários que temos no ano e com a garra e postura que os atletas do CIDEP demonstraram tenho certeza de que, muitos resultados bons ainda estao por vir.”

Bruno, técnico.

“A experiência dessa viagem foi importante para me lembrar que eu ainda consigo ter bons

resultados e que com constância é possível chegar no resultado que almejo, tendo aí no meu

caso uma melhora no lançamento de disco, o que me deixou extremamente contente e que me rendeu também uma medalha de ouro no disco e uma medalha de prata dardo.” Eric, atleta de lançamento de dardo e disco.

“Faz 4 anos que eu estou no CIDEP e de lá para cá tenho bons resultados nos treinos e nas competições que participo. Esse é o primeiro meeting do ano e consegui melhorar minhas marcas tanto no arremesso de peso quanto no lançamento de dardo. Essa evolução é decorrente de bastante treino e dedicação.” Flávio, atleta de arremesso de peso e lançamento de dardo.

“Participei hoje do Meeting Loterias Caixa de Atletismo em Goiânia, consegui obter 2 medalhas de prata. Tenho potencial e sei que consigo superar minhas próprias marcas e estou trabalhando para isso nos treinos e na academia. Vim aqui competir e buscar as medalhas e estou voltando com elas, agora é continuar o trabalho para evoluir cada vez mais.” José Júlio, atleta de arremesso de peso e lançamento de dardo.

“Mais uma vez passando pela experiência de ser atleta guia de um atleta deficiente visual e podemos sair dessa competição com a primeira colocação nos 100 metros e a segunda colocação nos 200 metros. Acredito que é uma preparação importante para o campeonato brasileiro de jovens que vai acontecer no final do ano e seguimos trabalhando. O Bryan é um multiatleta, também está engajado na modalidade de goalball e é mais uma forma da gente conseguir enxergar aqui que não há limites para que as pessoas possam, através do esporte, vencer os seus desafios suas barreiras e conseguirem grandes resultados.” Leonardo Souza, atleta guia do Bryan nos 100 e 200 metros.

“Minha experiência como uma das treinadoras, foi muito positiva, fiquei feliz com resultados dos atletas. A competição é justa e os alunos tiveram resultados conforme se prepararam e treinaram, porém, conseguir enxergar um além também, uma vontade, uma garra de fazer melhor, para um resultado não de medalhas, mas de marcas melhores, e vencendo seus próprios desafios internos. Muito orgulho de cada um que esteve aqui, que não desistiram, independente das adversidades. Ainda temos muito a evoluir. Essa competição foi de extrema importância para nos mostrar que estamos no caminho certo, corrigir o que precisa e continuar para buscar sonhos ainda mais altos. Agradeço a todos os envolvidos nos bastidores, na competição, aos familiares, e ao CIDEP, por confiarem em mim e por me proporcionarem mais uma experiência do mundo paralímpico.” Maria Clara, técnica.

“Estive nesta competição em Goiânia onde conquistei uma medalha de ouro no lançamento de dardo e uma de prata no arremesso de peso. Foi uma competição difícil pois o nível dos competidores era mais alto, mas com tamanha dificuldade foi onde eu vi que tenho que me aperfeiçoar cada vez mais, para que, nas próximas competições possa melhorar meus resultados. Obrigado a coordenação técnica, aos professores e a todos que acreditaram em mim, somos CIDEP.” Valmir, atleta de arremesso de peso e lançamento de dardo.